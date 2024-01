Journée Mondiale des zones humides – RAMSAR Lieu communiqué lors de l’inscription Lathus-Saint-Rémy, samedi 3 février 2024.

Journée Mondiale des zones humides – RAMSAR Le CPIE Val de Gartempe vous emmène au cœur des zones humides du Sud-Vienne, à la découverte de leurs richesses au fil de l’eau, au cœur de milieux protégés et de paysages singuliers du département. Samedi 3 février, 14h00 Lieu communiqué lors de l’inscription Sur réservation

Les zones humides sont indispensables ! Elles procurent à l’humanité des « services écosystémiques » essentiels, de l’apport d’eau douce à l’alimentation et aux matériaux de construction, en passant par la biodiversité et l’atténuation des changements climatiques.

Le CPIE Val de Gartempe vous emmène au cœur des zones humides du Sud-Vienne, à la découverte de leurs richesses au fil de l’eau, au cœur de milieux protégés et de paysages singuliers du département.

Retrouvons-nous dans les lieux où les acteurs du territoire agissent pour préserver la ressource et la biodiversité.

Lieu communiqué lors de l'inscription Lathus-Saint-Rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine