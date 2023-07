Fabrication de roue de médecine amérindienne Lieu communiqué à l’inscription Dives-sur-Mer, 5 juillet 2023, Dives-sur-Mer.

Dives-sur-Mer,Calvados

C’est l’occasion de découvrir la culture amérindienne. Venez construire votre propre roue de médecine et en apprendre les bienfaits sur le bien-être personnel.

Dès 18 ans. Lieu communiqué à l’inscription..

2023-07-05 15:00:00 fin : 2023-07-05 18:00:00. .

Lieu communiqué à l’inscription

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie



An opportunity to discover Native American culture. Come and build your own medicine wheel and learn about its benefits for personal well-being.

From 18 years of age. Location to be announced on registration.

Esta es tu oportunidad de descubrir la cultura nativa americana. Ven a construir tu propia rueda medicinal y aprende sus beneficios para el bienestar personal.

A partir de 18 años. El lugar se anunciará en el momento de la inscripción.

Dies ist eine Gelegenheit, die Kultur der amerikanischen Ureinwohner kennenzulernen. Bauen Sie Ihr eigenes Medizinrad und lernen Sie die Vorteile für das persönliche Wohlbefinden kennen.

Ab 18 Jahren. Ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité