Les Ateliers de Clochette vous proposent de passer un agréable moment de partage et de détente en participant à des cours d'art floral. Au fil des saisons vous pourrez réaliser vos décors intérieurs et extérieurs. Laissez parler votre créativité ! 17&18/11 : Boule fleurie

8&9/12 : Couronne de porte Noël

15&16/12 : Centre de table Noël

2023-11-17T17:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

2023-11-17T17:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00
2023-12-16T08:30:00+01:00 – 2023-12-16T10:30:00+01:00

