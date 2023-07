Atelier-jeu À la ligne Lieu-Commun, artist run space Toulouse, 12 juillet 2023, Toulouse.

Atelier-jeu À la ligne 12 – 19 juillet Lieu-Commun, artist run space Jauge limitée

Né d’une résidence d’éducation artistique et culturelle en école maternelle menée en 2021, le jeu de cartes À la ligne est un objet graphique pour dessiner et se mettre en mouvement accessible à partir de 4 ans.

Le but du jeu ? Danser et dessiner pour créer une ligne tous ensemble !

Le jeu À la ligne mêle danse et arts plastiques ; il se présente sous la forme d’un jeu de cartes format A5. Chaque carte propose aux enfants et leurs parents une incitation à se mettre en mouvement ou à dessiner. Au cours d’une même partie, les joueurs sont ainsi amenés à changer de posture pour parfois dessiner, parfois danser. Avec Marielle Hocdet et Matthieu Cottin, chorégraphes et danseurs de la Cie Process.

Depuis 2007, date de son implantation au Faubourg Bonnefoy à Toulouse, Lieu- Commun a su développer une programmation originale et transversale et fédérer, à partir d’une communication aux moyens modestes, un public nombreux, diversifié et fidèle.

La convivialité de notre accueil, l'accessibilité et la qualité de nos propositions fédèrent autour de nos activités un public en renouvellement constant. Projet unique sur le territoire régional, Lieu-Commun est un outil complet de la filière des arts visuels en Occitanie et participe activement à sa structuration professionnelle, tout en encourageant ses membres à des comportements vertueux et solidaires.

