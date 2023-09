Peuple parallèle Lieu à déterminer Saint-André-de-Cubzac, 9 avril 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Peuple parallèle s’appuie sur une myriade de photos et de rencontres qui a donné lieu à une exposition et à la création d’un spectacle de théâtre. Le 45ème parallèle Nord a-t-il un peuple qui lui est propre ? Ou bien peut-être existe-t-il un Peuple parallèle, sur un même axe mais à l’écart de ceux qui servent aux mobilités ? Venez donc découvrir ces témoignages et ces lieux de Haute-Gironde !

En écho à ces représentations, l’exposition 45ème parallèle, commissariée par le FRAC – Nouvelle-Aquitaine, des œuvres photographiques de Nelly Monnier et Éric Tabuchi sera visible dans le Grand Cubzaguais.

Hors-les-murs, tournée en Grand Cubzaguais.

Durée : 1h – dès 7 ans..

2024-04-09 fin : 2024-04-09 . EUR.

Lieu à déterminer

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Peuple parallèle is based on a myriad of photos and encounters that led to an exhibition and the creation of a theater show. Does the 45th parallel north have a people of its own? Or perhaps there is a parallel People, on the same axis but away from those used for mobility? Come and discover these testimonies and these places in Haute-Gironde!

Echoing these representations, the exhibition 45ème parallèle, curated by FRAC ? Nouvelle-Aquitaine, featuring photographic works by Nelly Monnier and Éric Tabuchi, will be on view in the Grand Cubzaguais area.

Hors-les-murs, tour in Grand Cubzaguais.

Duration: 1h – from 7 years.

Peuple parallèle se basa en un sinfín de fotos y encuentros que han dado lugar a una exposición y a la creación de un espectáculo teatral. ¿Tiene el paralelo 45 Norte un pueblo propio? ¿O tal vez exista un Pueblo paralelo, sobre el mismo eje pero alejado de los utilizados para la movilidad? Venga a descubrir estas historias y estos lugares de la Alta Gironda

La exposición 45º Paralelo, comisariada por FRAC ? Nouvelle-Aquitaine, con fotografías de Nelly Monnier y Éric Tabuchi, podrá visitarse en el Gran Cubzaguais.

Hors-les-murs, recorrido en Gran Cubzaguais.

Duración: 1 hora – a partir de 7 años.

Parallelvolk basiert auf unzähligen Fotos und Begegnungen, die zu einer Ausstellung und einer Theateraufführung geführt haben. Hat der 45. nördliche Breitengrad ein eigenes Volk? Oder gibt es vielleicht ein Parallelvolk, das auf der gleichen Achse liegt, aber abseits der Mobilitätsachsen? Entdecken Sie diese Zeugnisse und Orte der Haute-Gironde!

Als Echo auf diese Darstellungen zeigt die Ausstellung 45ème parallèle, kuratiert vom FRAC ? Nouvelle-Aquitaine, mit fotografischen Werken von Nelly Monnier und Éric Tabuchi in Grand Cubzaguais zu sehen sein.

Hors-les-murs, Tournee in Grand Cubzaguais.

Dauer: 1 Stunde – ab 7 Jahren.

