Donne-moi la main – jeune public Lieu à déterminer Saint-André-de-Cubzac, 23 mars 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Comment tu danses ? Enfin, je veux dire, comment tu joues, dehors ? Avec les autres ? Et sans les autres ? Comment tu bouges ?

Les spectacles chorégraphiques de David Rolland sont audioguidés : c’est-à-dire que son public met un casque sur ses oreilles et accepte de se laisser porter, de se laisser danser, par une entrée ludique et poétique. Si nous pouvons penser que cette technique nous ferme dans nos bulles, et bien, détrompons-nous ! La bulle est en effet présente, mais elle est collective, partagée, et son souvenir vient éclater pour toujours sur le sol qui l’a accueillie.

Et le lendemain c’est Carnaval !

Rendez-vous le dimanche pour danser sur la place du Champ de Foire après un défilé haut en couleurs.

Ce spectacle fait partie d’un parcours des Traversées imaginaires.

David Rolland Chorégraphies (à la découverte de la danse).

Durée : 50 mn – dès 8 ans..

2024-03-23 fin : 2024-03-23 . EUR.

Lieu à déterminer

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



How do you dance? I mean, how do you play out there? With the others? And without the others? How do you move?

David Rolland?s choreographic performances are audioguided: in other words, his audience puts on headphones and agrees to let themselves be carried along, to let themselves dance, through a playful and poetic entrance. If we think that this technique locks us into our bubbles, well, think again! The bubble is indeed present, but it’s collective, shared, and its memory bursts forever on the floor that welcomed it.

And the next day is Carnival!

Join us on Sunday for dancing on the Place du Champ de Foire after a colorful parade.

This show is part of the Traversées Imaginaires itinerary.

David Rolland Chorégraphies (discovering dance).

Duration: 50 mn – from 8 years.

¿Cómo bailas? Quiero decir, ¿cómo juegas ahí fuera? ¿Con los demás? ¿Y sin los demás? ¿Cómo te mueves?

Las actuaciones coreográficas de David Rolland son audioguiadas: en otras palabras, su público se pone los auriculares y acepta dejarse llevar, dejarse bailar, a través de una entrada lúdica y poética. Si pensamos que esta técnica nos mete en nuestra propia burbuja, ¡piénsalo otra vez! En efecto, la burbuja está presente, pero es colectiva, compartida, y su recuerdo estalla para siempre en el suelo que la acogió.

¡Y al día siguiente es Carnaval!

Únase a nosotros el domingo para bailar en la Place du Champ de Foire tras un colorido desfile.

Este espectáculo forma parte de una serie de Traversées imaginaires.

David Rolland Chorégraphies (descubriendo la danza).

Duración: 50 minutos – a partir de 8 años.

Wie tanzt du? Ich meine, wie spielst du draußen? Mit den anderen? Und ohne die anderen? Wie bewegst du dich?

Die choreografischen Aufführungen von David Rolland sind audioguided: Das heißt, sein Publikum setzt sich Kopfhörer auf die Ohren und lässt sich durch einen spielerischen und poetischen Einstieg tragen, sich tanzen lassen. Wenn wir denken könnten, dass diese Technik uns in unseren Blasen verschließt, dann sollten wir uns eines Besseren belehren lassen! Die Blase ist in der Tat anwesend, aber sie ist kollektiv, geteilt, und ihre Erinnerung zerplatzt für immer auf dem Boden, der sie aufgenommen hat.

Und am nächsten Tag ist Karneval!

Wir treffen uns am Sonntag, um nach einem farbenfrohen Umzug auf dem Place du Champ de Foire zu tanzen.

Diese Aufführung ist Teil eines Parcours der Traversées imaginaires.

David Rolland Choreographies (Entdeckung des Tanzes).

Dauer: 50 Min. – ab 8 Jahren.

