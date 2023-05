Festival du Lin – Défilé de mode Lieu à déterminer, 8 juillet 2023, Fontaine-le-Dun.

Fontaine-le-Dun,Seine-Maritime

En raison des conditions météorologiques parfois capricieuses et pour garder un effet de surprise, nous avons choisi de ne vous dévoiler le site qui accueillera le défi lé que quelques jours avant. Vous serez informés du lieu choisi sur notre site internet et par les réseaux sociaux.

Les 250 bénévoles du festival seront également ravis de vous orienter lors de votre visite.

Deux défilés : 17h et 20h.

Créateurs : Alchymia, Anne Fo Créations, Art Métisse, Camille BOILLET Couture, Créations Marrak, Declerck, Ekki Atelier, Épopée, Histon Project, Isabelle Faure, Kipluzet, Kluyskens, Les chapeaux d’Atelier B, les Mariées d’Aline, Linpact, Marthe Paris, Mij uin, Ursula HAAS…

Coordination artistique : Jennifer Gallet-Salmi pour JG Model’s

Tarif : 5 €, nombre de places limité en cas de pluie,.

Because of the sometimes capricious weather conditions and to keep the surprise effect, we have chosen to reveal the site that will host the challenge only a few days before. You will be informed of the chosen location on our website and through social networks.

The 250 volunteers of the festival will also be happy to guide you during your visit.

Two parades: 5pm and 8pm.

Designers: Alchymia, Anne Fo Creations, Art Métisse, Camille BOILLET Couture, Créations Marrak, Declerck, Ekki Atelier, Épopée, Histon Project, Isabelle Faure, Kipluzet, Kluyskens, Les chapeaux d’Atelier B, les Mariées d’Aline, Linpact, Marthe Paris, Mij uin, Ursula HAAS…

Artistic coordination : Jennifer Gallet-Salmi for JG Model?s

Price: 5 ?, limited number of places in case of rain,

Debido a las condiciones meteorológicas, a veces caprichosas, y para mantener el efecto sorpresa, hemos optado por desvelar el lugar que acogerá el desafío sólo unos días antes. Se le informará del lugar elegido en nuestra página web y a través de las redes sociales.

Los 250 voluntarios del festival también estarán encantados de guiarle durante su visita.

Dos desfiles: 17:00 y 20:00 horas.

Diseñadores: Alchymia, Anne Fo Créations, Art Métisse, Camille BOILLET Couture, Créations Marrak, Declerck, Ekki Atelier, Épopée, Histon Project, Isabelle Faure, Kipluzet, Kluyskens, Les chapeaux d’Atelier B, les Mariées d’Aline, Linpact, Marthe Paris, Mij uin, Ursula HAAS…

Coordinación artística : Jennifer Gallet-Salmi para JG Model?s

Precio: 5€, plazas limitadas en caso de lluvia,

Aufgrund der manchmal launischen Wetterbedingungen und um den Überraschungseffekt zu erhalten, haben wir uns dafür entschieden, Ihnen den Ort, an dem die Le-Challenge stattfinden wird, erst einige Tage vorher bekannt zu geben. Sie werden auf unserer Website und über die sozialen Netzwerke über den ausgewählten Ort informiert.

Die 250 freiwilligen Helfer des Festivals werden Ihnen bei Ihrem Besuch ebenfalls gerne behilflich sein.

Zwei Paraden: 17 Uhr und 20 Uhr.

Designer: Alchymia, Anne Fo Créations, Art Métisse, Camille BOILLET Couture, Créations Marrak, Declerck, Ekki Atelier, Épopée, Histon Project, Isabelle Faure, Kipluzet, Kluyskens, Les chapeaux d’Atelier B, les Mariées d’Aline, Linpact, Marthe Paris, Mij uin, Ursula HAAS…

Künstlerische Koordination: Jennifer Gallet-Salmi für JG Model?s

Preis: 5 ?, begrenzte Anzahl an Plätzen bei Regen,

Mise à jour le 2023-05-22 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité