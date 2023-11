Repas concert avec le groupe Paris/Nashville Lieu à définir Romans-sur-Isère, 24 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Le Vendredi 24 Novembre, le groupe Paris/Nashville se produira lors d’un repas concert organisé par l’Association » Les Moustaches Militantes »



Lieu et tarifs à définir (infos à venir).

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

Lieu à définir

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Friday November 24, the band Paris/Nashville will perform at a dinner concert organized by the Association « Les Moustaches Militantes »



Venue and prices to be confirmed (details to follow)

El viernes 24 de noviembre, el grupo Paris/Nashville actuará en un almuerzo-concierto organizado por la Asociación « Les Moustaches Militantes »



Lugar y precios por confirmar (detalles más adelante)

Am Freitag, dem 24. November, wird die Gruppe Paris/Nashville bei einem Essenskonzert auftreten, das von der Vereinigung « Les Moustaches Militantes » organisiert wird



Ort und Preise werden noch festgelegt (Infos folgen)

