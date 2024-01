Découverte commentée à bord d’un vélo taco circuit 1h Lieu à convenir au moment de la réservation Arles, lundi 1 janvier 2024.

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Seul ou à 2, installez vous confortablement dans nos vélos électriques et laisser vous guider à travers la ville.

Envie de visiter la ville d’Arles de manière originale, Taco and Co vous propose un circuit touristique unique pour découvrir la ville autrement.

Tour » d’Arles à Van Gogh » :

Une balade complète vous présentant ses monuments romains (Amphithéâtre, Théâtre Antique) ses places mythiques et son quartier populaire (place du Forum, Église Saint Trophime et la Roquette) sans oublier l’influence de la ville dans les peintures de Vincent van Gogh.

« Tour Van Gogh campagne » :

l’artiste a peint le centre d’Arles mais également les paysages alentours. Partons ensemble pour une balade le long du Rhône à la recherche des paysages qui ont ébloui Van Gogh (le fameux Pont de Langlois et Pont de Trinquetaille, le Fondation Van Gogh). L’arrivée se fait en territoire romain entre les Arènes et le Théâtre Antique afin de vous laisser flâner dans le temps.

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



