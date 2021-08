Toulouse Amphithéâtre romain de Toulouse-purpan et thermes d'ancely Haute-Garonne, Toulouse Liesse(s) Amphithéâtre romain de Toulouse-purpan et thermes d’ancely Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### Compagnie d’Elles / Arts de la rue / Cirque [**Dans le cadre** **du Jour de la Danse**](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/41183/Le%20Jour%20de%20la%20danse%20%235) La compagnie d’Elles mêle les mots et les corps, le verbe et le cirque avec [_Liesse(s)_](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-2021-2022/liesses) : une nouvelle aventure chorégraphiée pour l’espace public. C’est à Toulouse, ville d’implantation de la compagnie, que vous êtes invités à découvrir les toutes premières représentations de ce nouveau spectacle. Avec _Liesse(s)_, Yaëlle Antoine, metteuse en scène, interroge le moment du Carnaval, de ces rituels festifs et puissants fondateurs de nos sociétés, transformés par les dérives sécuritaires imposées depuis quelques années. Que reste-t-il de ces traditions ? Que se passe-t-il si ces liesses, culturelles, sportives, religieuses, sont modifiées voire interdites ? L’espace public devient la toile de fond d’une déambulation sensorielle et nocturne, entre parpaings qui s’effritent, papiers déchirés et praticables empilés. Au milieu de ces ruines futuristes, les danseurs nous révèlent les gestes et symboles folkloriques qui faisaient de certaines fêtes traditionnelles des moments émancipateurs. _En partenariat avec le [Théâtre Sorano](https://www.theatre-sorano.fr) et [La Grainerie ](https://la-grainerie.net/programmation/la-compagnie-delles-liesses/)_ ### Plus d’infos [Site de l’Usine ](https://www.lusine.net/saison/liesses-compagnie-delles/) ![]() ### Infos pratiques * Vendredi 1er et samedi 2 octobre à 19h30 * Durée : 1h50 * À partir de 10 ans

Gratuit sur réservation

