Liens, tressages et entrelacs Touques, samedi 6 avril 2024.

Liens, tressages et entrelacs Touques Calvados

Samedi

Nouer, lier, tresser, tricoter, crocheter, broder…En textile, métal, céramique, végétal ou en papier, dans une grande diversité technique et une approche artistique et esthétique personnelle, huit artisans d’art instaurent un véritable dialogue entre la matière, le geste et la couleur. Les matériaux se croisent et s’embrassent pour composer des créations délicates, vivantes et uniques aux frontières de l’art, de l’artisanat et du design. Invitée d’honneur: Michèle Forest, sculpteur et designer textileDEMONSTRATIONS: * Samedi 6 avril 15h: Spirale crochetée par Anne Sérafini / Heureuse qui comme Ulysse et réalisation d’une boîte autour de ficelle de lin * Dimanche 7 avril 15h: Démonstration avec réalisation de tissages rectangulaires ou circulaires mélangeant matières végétales, animales ou minérales en entrelacs.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:30:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

Eglise Saint-Pierre Place Saint-Pierre

Touques 14800 Calvados Normandie creaculture@orange.fr

