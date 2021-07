Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Liens tissés Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

**Liens tissés** est une création collective proposée par _l’Association_ _Sycomore_ en partenariat avec le _DIP_ et les élèves de l’ACCES II Service de l’accueil de l’enseignement secondaire II et les CJBG. **Ces ateliers** sont proposés dans le cadre de l’exposition temporaire: Le grand bazar de l’évolution. Sans inscription.

Ateliers créatifs. Le public est invité à participer. Gratuit.

2021-07-25T13:00:00 2021-07-25T16:30:00

