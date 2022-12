#Atelier Culture : Musique Assistée par Ordinateur (MAO) – 1ère séance Lien Visio, 30 janvier 2023, Saclay.

#Atelier Culture : Musique Assistée par Ordinateur (MAO) – 1ère séance Lundi 30 janvier 2023, 18h30 Lien Visio

gratuit sur inscription (à partir du 12 janvier)

Découvrez en ligne les techniques essentielles de production musicale grâce au logiciel Ableton Live.

Présentation

Ableton Live est l’un des logiciels de production et de composition musicale les plus utilisés par les producteurs du monde entier.

Cet atelier vous permettra d’être opérationnel rapidement. Vous apprendrez à naviguer dans l’interface d’Ableton Live, à organiser les clips audio et MIDI, à automatiser les pistes et les effets, et plus encore. Cet atelier vous aidera à apprendre les bases de la production musicale afin que vous puissiez vous concentrer sur la création de chansons originales.

Cet atelier s’adresse aux musiciens ou non, débutants et intermédiaires, les DJ’s et les musiciens passionnés de musique électronique qui cherchent à prendre le contrôle d’un environnement de production et à transformer leurs idées en son. Toute personne désireuse d’apprendre et se perfectionner sur les techniques de composition applicables à la musique électronique d’aujourd’hui sur le logiciel Ableton Live.

Votre intervenant

Fondateur de Subsonik Academy, Youcef Fecih aka Versus 5 est DJ et producteur de musique électronique, il a été formateur Ableton Live et responsable de formation (Electronic Music Producer) pendant près de 10 ans (2011-2020), à la SAE Institute de Paris, formant ainsi durant cette période près de 1000 élèves aux techniques de production musicale moderne.

Cet atelier est financé par la CVEC.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T18:30:00+01:00

2023-01-30T20:30:00+01:00