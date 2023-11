Frank Michael et les 100 Choristes THEATRE LE FORUM, 26 mai 2024, LIEGE.

Frank Michael et les 100 Choristes THEATRE LE FORUM. Un spectacle à la date du 2024-05-26 à 16:00 (2024-05-26 au ). Tarif : 36.0 à 58.0 euros.

Frank Michaël au Forum de Liège, avec les 100 choristes ! Oui, vous avez bien lu, avec les 100 choristes, que du bonheur ! C’est une première pour l’artiste, de chanter avec un chœur, certaines de ses chansons. Faut-il encore présenter le crooner belge Frank Michael ? Né en Italie, Franco Gabelli (son vrai nom) commence à enregistrer ses premiers morceaux dès 1974. Il travaille parallèlement dans une usine belge, rêvant de succès. C’est à l’occasion de la sortie de son troisième 45 tours : « Dites-lui que je l’aime », que le chanteur se fait connaître.A force de concerts et de disques, Frank Michael ne tarde pas à se créer un public fidèle, lui qui reste aujourd’hui encore le chanteur favori de ces dames. Avec un répertoire riche de plusieurs centaines de chansons, sur une trentaine d’albums, Frank Michael a une discographie aussi riche que récompensée, avec plusieurs disques d’or durant sa carrière.Son sujet de prédilection ? Les femmes ! Ses morceaux ne cessent de rendre hommage à la femme, que ce soit dans « La Force des femmes » ou encore dans « Toutes les femmes sont belles » et bien d’autres… Frank Michael aime également à rendre hommage aux artistes qui l’ont touché, comme il l’a fait en 2003 avec un disque de reprise du « King » Elvis Presley.Le plus surprenant dans la carrière de Frank Michael est sa capacité à rester sur toutes les lèvres sans jamais être présent à la télévision ou en radio. Artiste très discret, Frank Michael peut compter sur une communauté internationale de fans. En 2008, il avait ainsi fait une tournée pour célébrer ses 30 ans de carrière, à travers les plus grandes villes d’Europe. Il continue encore de donner de nombreux concerts, ravissant admirateurs et admiratrices en chantant ses plus grands tubes Frank Michael Frank Michael

Votre billet est ici

THEATRE LE FORUM LIEGE RUE PONT D’AVROY, 14 4000

36.0

EUR36.0.

Votre billet est ici