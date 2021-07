Bordeaux Auditorium de l'Opéra de Bordeaux Bordeaux, Gironde Lieder allemands Auditorium de l’Opéra de Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Auditorium de l’Opéra de Bordeaux, le jeudi 8 juillet à 19:00

Apéro-concerts du chœur

Rendez-vous à l’Auditorium de l’Opéra en tout début de soirée avec le Chœur de l’Opéra National de Bordeaux, sous la direction de Salvatore Caputo.

Les vignerons des Côtes-de-Bourg vous accueillent dès 18h lors de ces 4 soirées musicales afterwork, pour une découverte de l’appellation girondine. Munissez-vous de votre Pass afin de venir déguster vins blancs ou rouges (et jus de fruits) accompagnés d’amuses bouche à partir de 18h00 jusqu’à 18h50 les soirs d’Apéro-concert ! Programme Lieder allemands Dégustation Dégustation dès 18h00 – Concert à 19h00 Tarifs

Concert : 10 € (1 € pour les moins de 28 ans) Tarif unique 2

Pass apéro : 8 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

(Catégorie unique) L’accès à la dégustation est conditionné à l’achat d’une place de concert.

Apéro-concerts du chœur, direction S. Caputo Auditorium de l'Opéra de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T19:00:00 2021-07-08T19:50:00

