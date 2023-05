Lidwine Prolonge MABA, 3 juin 2023, Nogent-sur-Marne.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 21h30

.Tout public. gratuit

Parcours performé, 1h30 environ de marche entre la MABA et la Maison Populaire de Montreuil

« Soylent : From Exchange to Hyperion », parcours performé de l’artiste Lidwine Prolonge, entre la MABA de Nogent-sur-Marne et la Maison Populaire de Montreuil.

A travers un parcours mené entre la MABA et le lieu de la programmation de la Maison

Populaire de Montreuil, Lidwine Prolonge déploie sur un mode performatif l’installation Soylent Supreme Exchange inspirée du film Soleil Vert (1973) présentée au sein

de la Bibliothèque Smith-Lesouëf pour la Nuit Blanche. Activant par la marche,

une performance axée autour des divers flux et des circulations temporelles à

l’œuvre dans Soleil Vert, l’artiste y joue de la porosité entre le réel

et la fiction, mêlant images mentales, lieux du parcours et images issues du

film mettant en jeu l’eau ou son absence.

Evénement de la programmation Anticiper les flots, en partenariat avec la Maison Populaire de Montreuil, avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

MABA 16 Rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

Contact : https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/evenement-maba/parcours-performe-soylent-from-exchange-to-hyperion-lidwine-prolonge/ https://fr-fr.facebook.com/fondationdesartistes https://fr-fr.facebook.com/fondationdesartistes https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/evenement-maba/parcours-performe-soylent-from-exchange-to-hyperion-lidwine-prolonge/

Lidwine Prolonge, crédit Photo : Félicia Atkinson Lidwine Prolonge, Soylent : From Exchange to Hyperion