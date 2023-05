Lidwine Prolonge Bibliothèque Smith-Lesouëf, 3 juin 2023, Nogent-sur-Marne.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

« Soylent Supreme Exchange », une installation de Lidwine Prolonge au sein de la Bibliothèque Smith-Lesouëf inspirée par le film « Soleil Vert » (1973) de Richard Fleischer

Présentée au

sein de la Bibliothèque Smith-Lesouëf, Soylent Supreme Exchange de Lidwine Prolonge rejoue certains des aspects du film d’anticipation Soleil

Vert de Richard Fleisher (1973) dont l’action se déroulait en 2022. Le film,

prémonitoire d’une certaine façon, intégrait déjà certains des enjeux de notre

époque : dystopie caniculaire, destruction des océans, paniques alimentaires,

érosion des attachements, obsolescence programmée des individus, etc. Au sein

de l’installation, l’artiste explore les rapports de synchronicité entre le

présent du film et notre propre présent. Elle interroge un imaginaire commun

miné par les limites d’un écosystème dégradé et ses conséquences sur les

rapports humains, la fin de vie ou encore la relation avec ce qui nous nourrit.

Le genre prospectif de la science-fiction devient ici le lieu d’une exploration

rétrospective d’un imaginaire commun mobilisant les pratiques de l’hypnose, de

la performance, de l’installation-vidéo et la production d’objets, d’images et

de dispositifs imprimés.

Evénement de la programmation artistique Anticiper les flots, en partenariat avec la Maison Populaire de Montreuil, avec le soutien de la Métropole du Grand Paris.

Bibliothèque Smith-Lesouëf 14 bis rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

Contact : https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/evenement-maba/soylent-supreme-exchange-lidwine-prolonge-a-la-bibliotheque-smith-lesouef/ https://fr-fr.facebook.com/fondationdesartistes

Lidwine Prolonge Lidwine Prolonge, Soylent Supreme Exchange, 2023