LE SAULNOIS FAIT SON CINEMA – LE ROI LION Lidrezing, 26 août 2023, Lidrezing.

Lidrezing,Moselle

Dans le cadre de l’édition 2023 du SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanuté de Communes du Saulnois, en partenariat avec la Communes de Lidrezing vous propose le ROI LION pour une diffusion GRATUITE !. Tout public

Samedi 2023-08-26 à 21:00:00 ; fin : 2023-08-26 . 0 EUR.

Lidrezing 57340 Moselle Grand Est



As part of the 2023 edition of SAULNOIS FAIT SON CINEMA, the Commuanauté de Communes du Saulnois, in partnership with the Communes de Lidrezing, is offering a FREE screening of LION KING!

En el marco de la edición 2023 del SAULNOIS FAIT SON CINEMA, la Commuanauté de Communes du Saulnois, en colaboración con las Communes de Lidrezing, le ofrece GRATIS EL REY LEÓN

Im Rahmen der Ausgabe 2023 von SAULNOIS FAIT SON CINEMA bietet Ihnen die Commuanuté de Communes du Saulnois in Partnerschaft mit der Gemeinde Lidrezing den Film ROI LION für eine KOSTENLOSE Ausstrahlung an!

Mise à jour le 2023-05-30 par OT DU PAYS SAULNOIS