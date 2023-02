L’IDOLE DES PETITES HOULES SPECTACLE MUSICAL ESPACE, 8 mars 2023, THIERS.

L’IDOLE DES PETITES HOULES SPECTACLE MUSICAL ESPACE. Un spectacle à la date du 2023-03-08 au 2023-03-08 15:00. Tarif : 8.8 à 8.8 euros.

Trois pêcheurs d’histoires originaires de l’Ain, ont découvert dans l’Atlantique une bouteille contenant l’histoire d’un poisson rouge du nom d’Eric Tabarly. Campés sur leur navire de théâtre, portés par une météo musicale favarable et les cales chargées d’artifices poétiques et spectaculaires, les marins d’eau douce vont raconter à la criée la vie d’un petit poisson hors du commun. Les aventures d’Eric sont intimement liées à celles d’une mésange à tête noire nommée Pen Duick, qui l’aidera à accomplir ses rêves : être le poisson le plus rapide de tous les océans, et enfin voler. Aventures, sensations fortes, émotions et rires sont au rendez-vous de ce retour de pêche historique et miraculeux. Tout public 3-6 ans Durée 40 min La Toute Petite Compagnie La Toute Petite Compagnie EUR8.8 8.8 euros

ESPACE THIERS Place Saint-Exupéry 63300

Tout public 3-6 ans

Durée 40 min

.2023-03-08.

Votre billet est ici