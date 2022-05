L’idole des grandes houles Vichy Catégories d’évènement: Allier

Vichy

L'idole des grandes houles, 27 juillet 2022, Vichy. Parvis des 4 Chemins 35 Rue Lucas Vichy

2022-07-27 18:00:00

Vichy 03200 Habituée du Festival Tintamarre, la Toute Petite Compagnie investit les rues de Vichy pour une visite guidée en famille, en déambulation et en fanfare, dans la vie du navigateur Éric Tabarly. Oui, il vécut à Vichy, et ça c’est un scoop ! Parvis des 4 Chemins 35 Rue Lucas Vichy

