ROCKY HORROR SHOW LIDO 2 PARIS Paris, dimanche 17 mars 2024.

Le Lido 2 Paris présente, en association avec Trafalgar Theatre Productions : ROCKY HORROR SHOWAuteur et compositeur : Richard O’BrienTournée Anniversaire, pour la 1ère fois en France !Metteur en scène : Christopher LuscombreDistribution en coursLe Rock’n Roll Musical culte enfin sur scène en VO à Paris. 50 ans après sa création, le Rocky Horror Show arrive enfin à Paris dans sa version originale et dans sa production-anniversaire pour décoiffer le Lido 2 Paris pendant 6 semaines. Retrouvez Brad et Janet, deux universitaires bien sous tous rapports, coincés dans un manoir effrayant avec le charismatique Dr Frank’n’Furter. Le Rocky Horror Show est une fête contagieuse et transgressive de 2 heures durant laquelle le public chante et danse au rythme des chansons les plus emblématiques. Plus de 30 millions de personnes ont déjà acclamé ce spectacle fou, légendaire et rock’n roll. Cultissime !Genre : Comédie Musicale – Opéra Rock

Tarif : 29.00 – 120.00 euros.

Début : 2024-03-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

LIDO 2 PARIS 116 BIS AV DES CHAMPS-ELYSÉES 75008 Paris 75