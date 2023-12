A Funny Thing Happened on the Way to the Forum Spectacle en Anglais, surtitré en FrançaisÀ partir du 1er décembre 2023Musique et lyrics : Stephen SondheimLivret : Burt Shevelove et Larry GelbartProduit à l’origine sur Broadway par Harold S. PrinceLa distribution : RICHARD KIND : PseudolusRUFUS HOUND : HysteriumPATRICK RYECART : Senex MARTYN ELLIS : Marcus LycusJOHN OWEN-JONES : Miles GloriosusVALERIE GABAIL : DominaJOSH ST CLAIR : HeroNEIMA NAOURI : Philiales créatifs de Forum :Metteur en scène : Cal McCrystalDécorateur : Tim HatleyChorégraphe : Carrie-Anne IngrouilleDirecteur musical : Gareth ValentineCostumier : TakisCréateur lumières : Giuseppe di IorioCréateur son : Unisson DesignCréation affiche : Catherine MeurisseEn accord avec Music Theatre International (www.mtishows.eu) et Drama Paris (www.dramaparis.com) Nouvelle ProductionUne farce musicale hilarante de Stephen Sondheim d’après Plaute pour la première fois à Paris dans sa version originale.On ne présente plus Stephen Sondheim que le New York Times a qualifié d’auteur et compositeur le plus vénéré et influent de la deuxième moitié du XXè siècle.À Paris, Jean-Luc Choplin a pu déjà faire découvrir certaines de ses œuvres avec succès telles A Little Night Music, Sweeney Todd, Passion, Into the Woods, Sunday in the Park with George…Pour la réouverture du Lido 2 Paris refait à neuf, c’est le spectacle le plus populaire de Sondheim qui sera présenté, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum.Imaginez un esclave fainéant et facétieux, ses maîtres, des courses poursuites loufoques, une histoire d’amour improbable, de nombreux quiproquos…Impossible de ne pas rire aux éclats et de ne pas fredonner les airs de ce vaudeville musical. Tarif : 24.00 – 130.00 euros. Début : 2024-02-04 à 15:00

A Funny Thing Happened on the Way to the – A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM LIDO 2 PARIS Paris 2024-02-04

2024-02-04

A Funny Thing Happened on the Way to the – A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM LIDO 2 PARIS Paris 4 février 2024