Lidl Paradise – Juliette Guerin Marseille 15e Arrondissement, 26 août 2022

99 rue de Lyon, Parking et hall du magasin Lidl Marseille 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-08-26 – 2022-09-17

Bouches-du-Rhône

Lidl Paradise est une proposition de l’artiste Juliette Guerin qui interroge les codes populaires et la consommation de façon comique et absurde. Pendant plusieurs mois, elle a mené des ateliers collectifs avec les habitants du quartier chez Jeanne Barret.



Ce qui a produit plusieurs œuvres participatives en lien avec la pratique de l’artiste. Le magasin Lidl se trouve être au cœur du quartier des Crottes : comme source d’alimentation première, lieu de rencontre et d’échange pour les habitants. L’enseigne séduit tout type de génération par sa diversité et quantité de produits mise en rayons. Elle est devenue un phénomène de mode pour les fashion victimes. #lidlFan



Vendredi 26 août 2022: Vernissage à 16h30

L’exposition se déroulera sur le parking et dans le hall d’entrée du magasin Lidl accompagnée d’un buffet spatial lors du vernissage.





7 septembre: Atelier participatif à 14h

17 septembre 2022: Finissage Journée du Patrimoine à 17h

Une proposition de l’artiste Juliette Guerin qui interroge les codes populaires et la consommation de façon comique et absurde

https://p-a-c.fr/les-membres/jeanne-barret/lidl-paradise

