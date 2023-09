Octobre rose à La Chapelle d’Armentières Lidl La Chapelle-d’Armentières, 8 octobre 2023, La Chapelle-d'Armentières.

Octobre rose à La Chapelle d’Armentières Dimanche 8 octobre, 09h00 Lidl Sur inscription

Le 8 octobre c’est la seconde édition de notre marche / course en faveur de la ligue contre le cancer et ce dans le cadre d’Octobre rose. C’est avec la plateforme Lidl que la commune de La Chapelle d’Armentières s’est associée pour la tenue de cet évènement qui l’année dernière a rassemblé 400 participants.

Cette année nous vous proposons une boucle de 6km autour de la plateforme régionale Lidl, vous pourrez soit la faire en marchant ou en courant, la faire 1 fois ou 2 fois. Le principal est de venir avec sa bonne humeur. L’échauffement et les étirements seront réalisés par des associations chapelloises . Un ravitaillement et une collation en fin de parcours sont prévus.

Rendez vous ensuite à 9h00 sur la plateforme régionale de Lidl pour le lancement de cette course.

Lidl La Chapelle d’Armentières La Chapelle-d’Armentières 59930 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet?ID=CENTRE_CULTUREL_NELSON_MANDELA&SPC=23121&fbclid=IwAR1SRuqC5HC1dchOUGJnxnyCr0xXEJK4E-WDONC_aTycyU-T9sfLDzCV33U »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00

2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T12:00:00+02:00