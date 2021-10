Anglet Anglet Anglet, Pyrénées-Atlantiques Lidiop Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Lidiop Anglet, 4 novembre 2021, Anglet. Lidiop 2021-11-04 20:30:00 – 2021-11-04 Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons

Anglet Pyrénées-Atlantiques Lidiop est un musicien, auteur compositeur et interprète né à Dakar. Bercé dès l’enfance par la richesse culturelle et musicale de sa terre natale, il commence sa carrière musicale en s’inspirant tout autant des chants traditionnels sénégalais que des hits jamaïcains. Lidiop est un musicien, auteur compositeur et interprète né à Dakar. Bercé dès l’enfance par la richesse culturelle et musicale de sa terre natale, il commence sa carrière musicale en s’inspirant tout autant des chants traditionnels sénégalais que des hits jamaïcains. +33 5 59 58 35 60 Lidiop est un musicien, auteur compositeur et interprète né à Dakar. Bercé dès l’enfance par la richesse culturelle et musicale de sa terre natale, il commence sa carrière musicale en s’inspirant tout autant des chants traditionnels sénégalais que des hits jamaïcains. Lidiop dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Anglet, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Anglet Adresse Ecuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Ville Anglet lieuville 43.4836#-1.51928