Paris Expo Porte de Versailles, le vendredi 4 mars à 10:00

Alors que les nouvelles technologies et le digital sont de plus en plus présents sur les exploitations agricoles, cela fait apparaître de nouveaux risques. L’identité numérique des exploitations agricoles, développée en co-innovation par Agdatahub, Orange Business Services et IN Groupe, va sécuriser simplement les partenariats entre fournisseurs de services et agriculteurs, et leur redonner de la maîtrise sur l’usage de leurs données. Les intervenants : Laurie Bésinet, product owner Agriconsent, chez Agdatahub Philippe Jung, Directeur Digital Identity Business Line, IN Groupe Antoine Maisonneuve, Blockchain Program Manager, Orange Business Services

Comment sécuriser les relations numériques avec les agriculteurs ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T11:00:00