Explications sur le fichier i-cad, permettant le suivi sanitaire et comportemental des animaux et de responsabiliser le propriétaire pour pouvoir mieux l’informer et lutter contre l’abandon. Avec un animateur de la Ferme pédagogique, un étudiant vétérinaire et l’ICAD Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T11:30:00 2022-02-26T11:45:00;2022-02-27T11:30:00 2022-02-27T11:45:00;2022-02-28T11:30:00 2022-02-28T11:45:00;2022-03-01T11:30:00 2022-03-01T11:45:00;2022-03-02T11:30:00 2022-03-02T11:45:00;2022-03-03T11:30:00 2022-03-03T11:45:00;2022-03-04T11:30:00 2022-03-04T11:45:00;2022-03-05T11:30:00 2022-03-05T11:45:00

