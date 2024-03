L’idée de nature, café-débat animé par Gérard Chazal, docteur en philosophie Espace Saint Ex (cafétéria) Autun, jeudi 14 mars 2024.

L’idée de nature est aujourd’hui au cœur de nombreux débats qui traversent notre société. Certains sont accusés de la détruire quand d’autres s’en veulent les protecteurs ou les défenseurs. Le mot, depuis la philosophie grecque a eu beaucoup d’usages et, de ce fait, a pris beaucoup de significations (22 dans le dictionnaire de Littré). La question est donc toujours de savoir ce que l’on entend par nature. Autrement dit on peut se demander ce que chacun de nous met derrière ce mot lorsqu’on parle d’une promenade dans la nature , d’une alimentation naturelle , d’un yaourt nature , ou encore d’espaces naturels , etc. On peut aussi se demander, vieille question, si nous faisons partie de la nature ou sommes en dehors. L’opposition que certains ont faite ou font entre nature et culture est-elle pertinente ? L’entreprise de transformation du monde propre à notre espèce est-elle une négation de la nature ? Alors que la plupart des animaux s’adaptent plus ou moins à leur milieu, nous nous avons plutôt tendance à adapter notre milieu à nous-mêmes. Derrière ces questions demeure encore celle de leur dimension morale est-ce bien de protéger ce que les uns ou les autres entendent par nature ? Est-ce mal de la détruire (éventuellement pour le bien des êtres humains) ?

L’UTB vous propose donc, hors de tout propos polémique, de venir débattre de ces questions à la Cafétaria de l’Espace Saint Ex. 1 1 EUR.

