L’idéal d’un spleen Capil’Hair Studio, 25 août 2021, Bordeaux.

L’idéal d’un spleen

du mercredi 25 août au samedi 30 octobre à Capil’Hair Studio

Passionné de photographie depuis son enfance, il a mis à profit son expérience pour vous faire partager son travail. Issu du milieu urbain, il traduit sa vision au travers du reflet. Plus précisément : “_Le monde est dur souvent, son reflet en est une vision plus lointaine, adoucie, estompée, parfois onirique, je me perds souvent dans les reflets tel un mirage, une manière d’échapper à la dure réalité du monde et de faire échapper aussi ceux qui voient mes photos…_” [Djulijan] Il capte des instants témoignants de l’air du temps, intégrant bâtiments, paysages, street-art, personnages et ombres. Les formats qui vous seront proposés seront sur un format 60X90 et 60X80 édités en 3 exemplaires seulement et imprimés sur des tirages en argentique. **Du mardi au samedi du 25 août à partir de 15h jusqu’au 30 octobre 2021** Mardi :de 10h00 à 18h30 Mercredi : de 10h00 à 19h00 Jeudi : de 10h00 à 19h00 Vendredi : de 10h00 à 19h00 Samedi : de 9h00 à 16h00 Dimanche et lundi : Fermé TRAM C : station place de La Bourse.

Entrée libre

Un travail de réflexion en photographie dont le sujet est la ville de Bordeaux

Capil’Hair Studio 11 rue du Parlement Saint Pierre Bordeaux Triangle d’Or Gironde



