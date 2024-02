L’Idéal Club ANTHEA Antibes, mercredi 20 mars 2024.

L’Idéal Club Chorégraphies bancales, trapézistes sans trapèze, chorale de cartons désopilante… L’objectif ? Rire de tout et de rien. Dans une ambiance très rock, un cabaret idéal de loufoquerie ! 20 et 21 mars ANTHEA

Début : 2024-03-20T20:30:00+01:00 – 2024-03-20T23:30:00+01:00

Fin : 2024-03-21T20:00:00+01:00 – 2024-03-21T23:00:00+01:00

L’Ideal Club, c’est juste pour se faire du bien.

On oublierait de se plaindre et de pleurer le monde. On se tromperait de paradis. On jouerait de la batterie et de la tronçonneuse, et de la flûte à bec en santiags. On dompterait une tente deux secondes. On battrait un Sioux au badminton. On ferait du Sketch-Metal et du karaté musical, au son des barbecues. On se prendrait des bûches, mais qui font pas mal. On pillerait Tom Waits, Bernstein ou les Muppets. On inventerait l’Air-Magie et la pause clope…

Tout s’écroule ? Rions !

« L’Idéal Club, un cabaret proche de la perfection. Tout est inédit, hilarant, génial. » Charlie Hebdo

« Chacun ressort conquis par ce cabaret barré, inventif et sensible, qui culmine dans un finale de comédie musicale destiné à devenir un moment d’anthologie. Les dix dernières minutes appartiennent, tous styles confondus, à ce que l’on a vu et entendu de plus poilant ces dernières années. » Libération

« Une oeuvre brute, drôle, moderne et fourmillante qui se fait et se défait sous nos yeux. » Les Inrockuptibles

Ecriture collective sous la direction de Philippe Nicolle

Mise en scène : Philippe Nicolle

Avec : Kamel Abdessadok, Christophe Arnulf, Sébastien Bacquias, Anthony Dascola, Servane Deschamps, Aymeric Descharrières, Olivier Dureuil, Florence Nicolle, Philippe Nicolle, Thomas Parizet, Michel Mugnier, Laurence Rossignol, Daniel Scalliet.

ANTHEA 260 Avenue Jules Grec 06600 Antibes

