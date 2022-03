LICRA: Le RDV des experts. « Une avocate explique la notion de discriminations à caractère racial et antisémite » Catégorie d’évènement: île de France

Dans le cadre de la semaine parisienne de lutte contre les discriminations, la commission Education de la Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme organise un webinaire « Les rendez-vous des Experts », lors duquel un invité expert vient éclairer une thématique dans le cadre d’un webinaire d’une heure trente. Le 24 mars 2022, Galina ELBAZ, avocate au barreau de Paris et Présidente de la commission Lutte contre les discriminations et aide aux victimes de la LICRA sera notre experte sur le sujet des discriminations à caractère racial et antisémite. Qu’est-ce qu’une discrimination ? Comment réagir lorsqu’on est victime ou témoin ? Qu’est-ce que nous devons transmettre aux plus jeunes pour lutter contre ? Tous les aspects de la discrimination raciale et antisémite seront abordés, de leurs causes jusqu’aux conséquences. Ce webinaire sera animé par Bernard RAVET et Hélène BOUNIOL, le Président et la Vice-Présidente de la Commission Réseau Licra Education. Venez le suivre en direct sur FACEBOOK Contact : 06 12 93 86 31 akoulidiati@licra.org https://www.facebook.com/licra.org/live_videos https://www.facebook.com/licra.org/ https://twitter.com/_licra_ Conférence;Solidarité

