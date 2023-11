CABARET DE LICQUES – « FANTASTIC » REPAS – SPECTACLE Cabaret de Licques, 1 septembre 2023, LICQUES.

Valable du 01/09/23 au 30/06/2024 Selon dates d’ouverture du Cabaret RÉSERVATION OBLIGATOIRE Le Cabaret de Licques – Revue FantasticRepas-Spectacle Pour sa rentrée, le Cabaret de Licques vous propose un repas-spectacle époustouflant, qui pétille d’humour et de magie dans un format inédit. Un show fantastique, entrecoupé de numéros de chanteuses, jongleurs, humoristes et contorsionnistes saisissants dignes des plus grands Cabarets.Plus grand Cabaret au nord de Paris, avec une capacité de 280 personnes, le Cabaret de Licques rayonne depuis peu sur le plan national. Implanté à Licques, commune française réputée pour son patrimoine historique et gastronomique. Attention : réservation obligatoire au mail inscrit sur votre billet (selon disponibilités et hors jours spéciaux)MENU(non communiqué à ce jour)Amuses bouchesEntréePlatDessert+ Forfait boissonsLes différences tarifaires entre formules s’expliquent par l’emplacement dans la salle.CATÉGORIE 1 = FORMULE MAGNIFIC : 119€Repas+ Boissons*+ Spectacle « Fantastic » en Catégorie 11 coupe de Champagne1/4 de vin blanc1/4 de vin rouge1/2 bouteille d’eau minérale1 caféCATÉGORIE 2 = FORMULE MAGIC : 109€ Repas+ Boissons*+ Spectacle « Fantastic » en Catégorie 21 coupe de Champagne1/4 de vin blanc1/4 de vin rouge1/2 bouteille d’eau minérale1 caféCATÉGORIE 3 = FORMULE FEERIC : 99€ Repas+ Boissons*+ Spectacle « Fantastic » en Catégorie 31 coupe de Champagne1/4 de vin blanc1/4 de vin rouge1/2 bouteille d’eau minérale1 caféFORMULE SPECTACLE CHAMPAGNE : 69€ 1 Coupe de Champagne + SPECTACLE « FANTASTIC » FORMULE SPECTACLE SEUL : 59€SPECTACLE « FANTASTIC » INFORMATIONS PRATIQUES• Etablissement adapté aux personnes à mobilité réduite• Parking gratuit• Pas de gratuité enfantNuméro de réservation P.M.R. : 03.21.97.18.07

Cabaret de Licques LICQUES 60 rue de l’abbé Pruvost 62850

