Rallye des Cimes Licq-Athérey, 3 septembre 2023, Licq-Athérey.

Licq-Athérey,Pyrénées-Atlantiques

8h45 ES9 : Satxaga 1

9h48 ES10 : Trois Villes – Madeleine 1

11h32 ES11 : Satxaga 2

12h35 ES12 : Trois Villes – Madeleine 2

15h30 : remise des prix sur la place de Tardets

L’accès à la Madeleine se fera par :

Le centre de Tardets

Sauguis au lieu-dit Satxaga (accès direct au pied de la Madeleine pour 4×4, quads et motos)

La route de Barcus et Montory

Pour votre sécurité et celle de vos proches, veuillez respecter les consignes de l’organisation..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Licq-Athérey 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



8h45 SS9: Satxaga 1

9h48 SS10: Trois Villes – Madeleine 1

11h32 SS11: Satxaga 2

12:35 SS12: Trois Villes – Madeleine 2

3:30 pm: prize-giving ceremony in Tardets square

Access to the Madeleine will be via :

The center of Tardets

Sauguis at Satxaga (direct access to the foot of the Madeleine for 4x4s, quads and motorcycles)

The road to Barcus and Montory

For your own safety and that of your family and friends, please follow the organization?s instructions.

8.45 SS9: Satxaga 1

9h48 SS10: Trois Villes – Madeleine 1

11:32 SS11: Satxaga 2

12.35 SS12: Trois Villes – Madeleine 2

15:30: ceremonia de entrega de premios en la Place de Tardets

El acceso a la Madeleine se hará por :

El centro de Tardets

Sauguis en Satxaga (acceso directo al pie de la Madeleine para 4×4, quads y motos)

La carretera de Barcus y Montory

Por su propia seguridad y la de sus familiares y amigos, le rogamos que siga las instrucciones dadas por los organizadores.

8.45 Uhr WP9: Satxaga 1

9.48 Uhr WP10: Trois Villes – Madeleine 1

11.32 Uhr WP11: Satxaga 2

12.35 Uhr WP12: Trois Villes – Madeleine 2

15:30 Uhr: Siegerehrung auf dem Platz von Tardets

Die Zufahrt zur Madeleine erfolgt über :

Das Zentrum von Tardets

Sauguis im Ort Satxaga (direkter Zugang zum Fuß der Madeleine für Geländewagen, Quads und Motorräder)

Die Straße nach Barcus und Montory

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Angehörigen halten Sie sich bitte an die Anweisungen der Organisation.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque