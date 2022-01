LICORRICE PIZZA VOST Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

LICORRICE PIZZA VOST Cinéma d’Erquy, 14 février 2022, Erquy. LICORRICE PIZZA VOST

Cinéma d’Erquy, le lundi 14 février à 20:30

Synopsis : 1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à New York pour une émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu… mélo drame américain Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T20:30:00 2022-02-14T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

LICORRICE PIZZA VOST Cinéma d’Erquy 2022-02-14 was last modified: by LICORRICE PIZZA VOST Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 14 février 2022 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor