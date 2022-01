LICORICE PIZZA Centre d’art et de Culture Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

LICORICE PIZZA

du samedi 12 février au mardi 15 février à Centre d'art et de Culture

du samedi 12 février au mardi 15 février à Centre d’art et de Culture

1973. Alana et Gary font connaissance le jour de la photo de classe du garçon. Elle n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme assistante du photographe. Lui, a déjà une expérience d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance, elle accepte de l’accompagner à New York pour une émission de télévision. COMEDIE DE PAUL THOMAS ANDERSON AVEC ALANA HAIM… ÉTATS-UNIS – 2022 – 2H14 Centre d’art et de Culture 15 Boulevard des Nations Unies, 92190 Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

