INHA, Galerie Colbert, Auditorium Jacqueline Lichtenstein, le jeudi 28 avril à 18:30

Par **Olga Medvedkova** (CNRS) Dans cette conférence, Olga Medvedkova présentera l’art des icônes en Ukraine durant le XVIIIe siècle. Afin de rompre avec les clichés de l’historiographie coloniale, elle se concentrera sur les réalités historiques bien documentées concernant les ateliers d’icônes à Kiev au XVIIIe siècle. Olga Medvedkova analysera un corpus cohérent d’icônes provenant essentiellement de la laure des Grottes et du Musée d’art national de Kiev. Elle tentera de définir la spécificité de cet art religieux au charme indéniable, doté d’une grande liberté iconographique et décorative. Olga Medvedkova s’arrêtera sur sa fonction mémorielle et individualisante, sur la présence du portrait dans ces icônes et, en particulier, sur l’image des femmes. Olga Medvedkova est directrice de recherche au CNRS (centre André Chastel). Docteure en histoire et civilisation de l’EHESS, boursière de l’École Française de Rome et pensionnaire à l’INHA, habilitée à diriger les recherches à Sorbonne Université, elle est spécialiste dans les domaines de l’histoire de l’architecture moderne, de la théorie et de l’édition architecturale, ainsi que de l’architecture en tant que moteur et outil de la construction européenne. Olga Medvedkova est l’auteure d’ouvrages consacrés à différents aspects de l’art russe Elle est lauréate des prix Marianne Roland Michel (2007), Intraduction (2013), Révélation de la Société des Gens de Lettres (2014), et du prix Lequeux de l’Institut de France (2018). Chaque séance se déroulant à l’INHA sera captée et sera à retrouver sur notre chaîne YouTube. ____ **À propos du forum culturel pour l’Ukraine** Alors que l’Ukraine est envahie, la Réunion des Musées Métropolitains Rouen Normandie (RMM) et l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), appuyés par le Musée du Louvre, le Centre Pompidou, le Musée d’Orsay, la Bibliothèque nationale de France (BnF), le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), l’ICOM France, l’École du Louvre, le Comité français d’histoire de l’art (CFHA), l’association générale des conservateurs des collections publiques de France (AGCCPF) les associations d’Amis de musées (AMAR, AMMD), la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Normandie, prennent l’initiative d’ouvrir un forum culturel pour faire vivre la culture et le patrimoine ukrainiens menacés. Tous les mercredis se tiennent au Musée des Beaux-Arts de Rouen des conférences sur les arts, l’histoire et le patrimoine d’Ukraine, dont certaines sont reprises à l’INHA. Chaque rendez-vous fait l’objet d’une captation créant ainsi une collection audiovisuelle accessible à tous les publics francophones, qui propose un accès à ce que l’Ukraine a apporté de plus précieux à l’humanité. Les personnalités invitées, conservateurs et conservatrices de musées, historiennes et historiens de l’art ou du cinéma, écrivaines et écrivains, cinéastes, artistes visuels, etc., feront entendre d’autres voix que celles des armes, en rappelant la richesse et la diversité de l’apport culturel de l’Ukraine au patrimoine universel, qui résulte d’échanges et de dialogues permanents, y compris au sein des conflits qui ont marqué ces « terres de sang ». Elles s’engagent en faveur d’un arrêt des combats, de la souveraineté de l’Ukraine sur son territoire et de la préservation des vies et des biens culturels, matériels et immatériels. **Plus d’informations sur nos actions de soutien en faveur de l’Ukraine :** [**https://bit.ly/INHA_Ukraine**](https://bit.ly/INHA_Ukraine)

INHA,Galerie Colbert,Auditorium Jacqueline Lichtenstein 2 rue Vivienne 75002 Paris Quartier du Palais Royal Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T18:30:00 2022-04-28T20:30:00