Visites flashs au château de Lichtenberg rue des Cochers, 1 juillet 2023, Lichtenberg.

(Re)découvrez le château sous un autre œil avec nos visites flashs estivales ! En 20 minutes, plongez dans l’histoire du château, ses légendes, sa faune et sa flore, et même ses secrets insolites….

2023-07-01 à ; fin : 2023-08-14 . EUR.

rue des Cochers

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est



(Re)discover the castle from another angle with our summer flash visits! In 20 minutes, dive into the history of the castle, its legends, its fauna and flora, and even its unusual secrets..

¡(Re)descubra el castillo desde otro ángulo con nuestras visitas flash de verano! En 20 minutos, sumérjase en la historia del castillo, sus leyendas, su fauna y su flora, e incluso sus insólitos secretos..

(Entdecken Sie das Schloss mit unseren sommerlichen Blitzführungen auf eine neue Art und Weise! Tauchen Sie in 20 Minuten in die Geschichte des Schlosses, seine Legenden, seine Fauna und Flora und sogar seine ungewöhnlichen Geheimnisse ein!

