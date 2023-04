Journée d’animation autour de l’architecture rue des Cochers, 14 mai 2023, Lichtenberg.

Au programme de la journée : différentes animations sont proposées tout au long de la journée sur la thématique de l’architecture en lien avec l’exposition « Le château de Lichtenberg, un chantier perpétuel » : jeux de constructions, atelier architampons, visites guidées, etc..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 18:00:00.

rue des Cochers

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est



On the program of the day: various animations are proposed throughout the day on the theme of architecture in connection with the exhibition « The castle of Lichtenberg, a perpetual building site »: construction games, workshop architampons, guided tours, etc.

En el programa de la jornada: a lo largo del día se proponen diversas actividades sobre el tema de la arquitectura en relación con la exposición « El castillo de Lichtenberg, una obra perpetua »: juegos de construcción, taller de architampons, visitas guiadas, etc.

Programm des Tages: Den ganzen Tag über werden verschiedene Veranstaltungen zum Thema Architektur in Verbindung mit der Ausstellung « Burg Lichtenberg, eine ewige Baustelle » angeboten: Konstruktionsspiele, Architampon-Workshop, Führungen etc.

