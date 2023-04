Atelier Crée ton blason rue des Cochers, 29 avril 2023, Lichtenberg.

L’équipe du château de Lichtenberg vous propose dans les cadres des animations des mercredis de l’été un atelier autour de la création d’un blason héraldique..

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 15:30:00.

rue des Cochers

Lichtenberg 67340 Bas-Rhin Grand Est



The team of the castle of Lichtenberg proposes you in the framework of the animations of Wednesdays of the summer a workshop around the creation of a heraldic coat of arms.

El equipo del castillo de Lichtenberg ofrece un taller sobre la creación de un escudo heráldico en el marco de los actos estivales de los miércoles.

Das Team der Burg Lichtenberg bietet Ihnen im Rahmen der Mittwochsanimationen im Sommer einen Workshop zur Erstellung eines heraldischen Wappens an.

