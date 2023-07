Séjour Culturel et Apprenant, Randonnée des Châteaux, aux Pays de Hanau et du Verre et du Cristal LICHTENBERG 67 Villeparisis Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne

Villeparisis Séjour Culturel et Apprenant, Randonnée des Châteaux, aux Pays de Hanau et du Verre et du Cristal LICHTENBERG 67 Villeparisis, 21 août 2023, Villeparisis. Séjour Culturel et Apprenant, Randonnée des Châteaux, aux Pays de Hanau et du Verre et du Cristal 21 – 25 août LICHTENBERG 67 200 euros et 10 euros d’adhésion au centre de loisirs DESCRIPTIF DU SEJOUR Le séjour « Les Châtelains , à la conquête du PAYS DE HANAU » est axé sur la découverte des Châteaux et Musées des Pays de Hanau et du Verre et du Cristal grâce à la pratique d’activités physiques telles que : la randonnée …. Mais aussi sur des activités ludiques dans différents domaines : la luge d’été pédalo, accrobranche, jeux aquatiques, jeux de société, cuisiner en s’amusant, jeux de ballon, … Chaque Châtelain découvrira la vie en gîte avec des veillées en plein air, au pied du Château du Lichtenberg. Ce séjour « apprenant » se compose également de plusieurs visites de musées , de monuments historique, et de découverte de métiers d’artisanat tel que « souffleur de verre » et « sabotier ». Ce séjour se déroulera en 5 jours et 4 nuits: du 21 au 25 août 2023. LICHTENBERG 67 7 RUE D CENTRE D’ACCUEIL Villeparisis 77270 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « clj.strasbourg@free.frr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.88.40.15.15 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T10:00:00+02:00 – 2023-08-21T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Seine-et-Marne, Villeparisis Autres Lieu LICHTENBERG 67 Adresse 7 RUE D CENTRE D'ACCUEIL Ville Villeparisis Departement Seine-et-Marne Age min 10 Age max 17 Lieu Ville LICHTENBERG 67 Villeparisis

