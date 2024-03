Lichens, un monde fantastique ! La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne, mercredi 30 octobre 2024.

Lichens, un monde fantastique ! A l’aide d’une loupe de botaniste et de révélateurs, entrez dans le monde parallèle de créatures fabuleuses qui ont mis en place des stratégies surprenantes pour survivre et se reproduire. Dès 12 ans Mercredi 30 octobre, 14h30 La Roche d’Oëtre 2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre // Equipement: Chaussures de marche

Début : 2024-10-30T14:30:00+01:00 – 2024-10-30T16:30:00+01:00

Fin : 2024-10-30T14:30:00+01:00 – 2024-10-30T16:30:00+01:00

La Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

