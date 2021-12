Meudon Maison de la nature et de l'arbre Hauts-de-Seine, Meudon Lichens, algues et mousses, amis ou ennemis Maison de la nature et de l’arbre Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Atelier gratuit pour la famille. **Obligation pour les adultes et les enfants de 12 ans et + de présenter un pass sanitaire valide.** **Plus d’infos sur** [la page Maison de la Nature et de l’Arbre](https://www.seineouest.fr/mdna-programme-2021-2022)

Atelier gratuit en accès libre (nombre de places limité)

Apprenez à déterminer défauts et qualités de ces aliens du monde végétal à partir de cartes d’identité illustrées. Maison de la nature et de l’arbre 14 ruelle des ménagères, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-16T14:00:00 2022-01-16T15:00:00;2022-01-16T15:00:00 2022-01-16T16:00:00;2022-01-16T16:00:00 2022-01-16T17:00:00;2022-01-16T17:00:00 2022-01-16T18:00:00

