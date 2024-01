Lichen Théâtre de Belleville Paris, lundi 4 mars 2024.

Du lundi 04 mars 2024 au dimanche 31 mars 2024

Avec Lichen, texte encore inédit à la scène, Estrarre propose un oratorio interprété par trois actrices-musiciennes, approfondissant son travail sur les liens entre texte et musique.

Lichen nous place, à travers le regard d’une petite fille, dans un lotissement en voie de destruction, destiné à être remplacé par des ateliers d’artistes. Perdue entre sa mère absente et son père qui s’accroche à une maison que rien ne sauvera de la ruine, cette enfant voit son monde s’écrouler au rythme des pelleteuses qui démantèlent son quartier. Récit polyphonique nous plongeant dans les rêves et les ressentis d’une petite fille, Lichen donne à voir la vie et le combat d’une famille refusant de se faire déposséder de son foyer et de son histoire au profit d’un changement sociétal imposé.

