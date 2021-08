Paris Square des arènes de Lutèce et square Capitan île de France, Paris Lichen Square des arènes de Lutèce et square Capitan Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Lichen Square des arènes de Lutèce et square Capitan, 23 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 23 août 2021

de 16h à 16h30

gratuit

Spectacle d’acrobatie aérienne pour l’espace public – 30 minutes – de et avec Pauline Barboux et Jeanne Ragu, acrobates aériennes et Mauro Basilio – violoncelliste Trois individus évoluent dans un espace circulaire ou le sol se meut au gré du vent. Portées par la musique de l’un, l’une et l’autre vont jouer de leurs similitudes et de leur complémentarité pour s’extraire de cet univers indocile. Au sol et en l’air, les corps usent d’agilité et de défis pour jouer avec la gravité, s’élever, s’offrir à l’autre, se confondre. Une évolution aérienne, à deux, entre équilibres, contre-poids et imbrications des corps, une danse ou l’une ne tient pas sans l’autre. Tout en lenteur, les corps dessinent des évolutions acrobatiques, poétiques, qui font de ce duo une allégorie du caractère symbiotique du Lichen. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Square des arènes de Lutèce et square Capitan 4 rue des arênes Paris 75005

7, 10 : Jussieu (89m) 10 : Cardinal Lemoine (249m)

Contact :L’Envolée Cirque 01 48 91 01 49 lenvoleecirque@wanadoo.fr http://lenvoleecirque.org/ https://www.facebook.com/lenvolee.cirque Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Étudiants;Ados;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-08-23T16:00:00+02:00_2021-08-23T16:30:00+02:00

Dicom/Ville de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square des arènes de Lutèce et square Capitan Adresse 4 rue des arênes Ville Paris lieuville Square des arènes de Lutèce et square Capitan Paris