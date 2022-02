Licence 3 Gestion en formation initiale IGR-IAE Rennes Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Rennes

Licence 3 Gestion en formation initiale IGR-IAE Rennes, 28 mars 2022, Rennes. Licence 3 Gestion en formation initiale

IGR-IAE Rennes, le lundi 28 mars à 18:00

**Lundi 28 mars à 18h00**, les responsables pédagogiques : * Jacques-François Diouf * Julien Lachuer * Hoa Vo vous proposent une réunion d’information sur la Licence 3 Gestion : * Parcours Sciences de Gestion et Management * Parcours Comptabilité Contrôle Audit * Parcours International Business en formation initiale. Cette réunion est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par cette formation et qui souhaitent avoir : * Une présentation de la Licence 3 Gestion : Parcours SGM-CCA-IB en formation initiale (contenu, recrutement, débouchés) * Un échange avec les responsables pédagogiques

Conférence en ligne

Conférence “Présentation de la Licence 3 Gestion : Parcours SGM-IB-CCA” IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-28T18:00:00 2022-03-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Rennes Autres Lieu IGR-IAE Rennes Adresse 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Ville Rennes lieuville IGR-IAE Rennes Rennes Departement Ille-et-Vilaine

IGR-IAE Rennes Rennes Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rennes/

Licence 3 Gestion en formation initiale IGR-IAE Rennes 2022-03-28 was last modified: by Licence 3 Gestion en formation initiale IGR-IAE Rennes IGR-IAE Rennes 28 mars 2022 IGR-IAE Rennes Rennes Rennes

Rennes Ille-et-Vilaine