LICE + MYGALE L’Astrolabe, 4 mars 2022, Orleans.

LICE + MYGALE

L’Astrolabe, le vendredi 4 mars à 20:30

**LICE** Le combo de Bristol LICE est la première signature du nouveau label du groupe IDLES «Balley Records». Le groupe a fait sensation l’année dernière sur une tournée avec YOWL qui en a fait un des groupes les plus excitants, le plus dérangé du Royaume-Uni et confirme que Bristol est la nouvelle plaque tournante du Post punk Britannique. Lice a sorti une collection intitulée «It all worked Out Great» Vol. 1 et 2 respectivement en Avril et Mai 2018. S’inspirant de groupes tel que The Fall, Psychic Tv, Pil,… Les textes de LICE parlent de xénophobie et de misogynie à travers des monologues à la première personne afin de confronter les auditeurs à leurs propres préjugés. Nul doute que le Front man sera comparé à Mark E.Smith pour son phrasé, mais Alastair Shuttleworth est une créature beaucoup plus sauvage, plus volatile et plus farfelue. Parfois, sa voix craque sous l’intensité de ses grognements. **MYGALE (ROCK-GARAGE/POST-PUNK – TOURS)** Duo oscillant entre Rock-Garage et Post-Punk formé à Tours en 2020. C’est la rencontre de deux guitaristes : Antony au chant lead et à la guitare (ex Tomorrow Maximus-Tours) et Korb, désormais derrière la basse et aux chœurs (ex M.E.B et Art64- Orléans). La boîte à rythmes initialement utilisée « en attendant de trouver » un batteur devient finalement un élément à part entière dans la formation et contribue à définir en partie le son de Mygale. Aux riffs gras, chauds et fuzziens des cordes viennent se joindre, de temps à autre, des samples froids et sifflants issus de synthés analogiques. La basse saturée n’est plus vraiment une basse et la guitare rappelle parfois le bourdonnement d’un essaim de guêpes en colère… Les textes en anglais répondent à des introspections psychiques et sociétales.

ABONNÉ ASTRO : 5€ / PRÉVENTE : 8€ / SUR PLACE : 10€

Post-Punk

L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T20:30:00 2022-03-04T01:00:00