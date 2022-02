Licandro Le Bistro – Menu de la Saint-Valentin Aix-en-Provence, 14 février 2022, Aix-en-Provence.

65 65 // Menu //



● Amuse bouche : foccacia de saumon gravlax et fromage frais

Entrées

● Foie gras mi-cuit, déclinaison de pommes, verjus de chez Bourgoin et brioche rôtie

Plats

● Poisson : Saint-Jacques poêlées, bisque de langoustine, fricassée de panais et champignons

● Viande : Carré d’agneau, pastilla aux fruits secs et sauce Navarrin

● Fromage : Sélection du moment

● Dessert : notre tiramisu revisité, sphère de mascarpone, coeur de café et financier aux amandes

Dîner de la Saint-Valentin au restaurant Le Licandro le Bistro

licandrolebistro@gmail.com +33 6 27 20 03 99 https://www.licandrolebistro.com/

