Licandro Le Bistro – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Aix-en-Provence, 31 décembre 2021, Aix-en-Provence.

Licandro Le Bistro – Dîner de réveillon de la Saint Sylvestre Licandro Le Bistro 18 Rue De la Couronne Aix-en-Provence

2021-12-31 19:00:00 19:00:00 – 2021-12-31 Licandro Le Bistro 18 Rue De la Couronne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

78 78 // Menu //



● Amuse bouche : capuccino de potimarron et royale de foie gras

************************************

Entrées

● Foie gras poêlé à la châtaigne

Ou

● Duo de langoustines et gambas rôties, bisque et petits légumes

************************************

Plats

● Coquilles Saint Jacques, purée de racines de persil grillées au barbecue, fricassée de champignons de saison et truffe melanosporum

Ou

● Volaille Prince des Dombes en deux cuissons, cuisse farcie au foie gras, suprême rôti et sauce aux morilles

************************************

● Fromage : Brie à la Cazette

************************************

Dessert

● La brioche du Licandro, servie chaude en cocotte, caramel beurre salé et sa crème anglaise

Ou

● Bûche de Noël, crème de marrons, mangue et fruits de la passion

Dîner du réveillon de la St Sylvestre au restaurant Le Licandro le Bistro

licandrolebistro@gmail.com +33 6 27 20 03 99 https://www.licandrolebistro.com/

// Menu //



● Amuse bouche : capuccino de potimarron et royale de foie gras

************************************

Entrées

● Foie gras poêlé à la châtaigne

Ou

● Duo de langoustines et gambas rôties, bisque et petits légumes

************************************

Plats

● Coquilles Saint Jacques, purée de racines de persil grillées au barbecue, fricassée de champignons de saison et truffe melanosporum

Ou

● Volaille Prince des Dombes en deux cuissons, cuisse farcie au foie gras, suprême rôti et sauce aux morilles

************************************

● Fromage : Brie à la Cazette

************************************

Dessert

● La brioche du Licandro, servie chaude en cocotte, caramel beurre salé et sa crème anglaise

Ou

● Bûche de Noël, crème de marrons, mangue et fruits de la passion

Licandro Le Bistro 18 Rue De la Couronne Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2021-12-16 par