2022-06-29 22:00:00 22:00:00 – 2022-06-30 Friche la Belle de Mai 41 Rue Jobin

10 10 Création

Radouan Mriziga

Bruxelles



Ni didactique ni documentaire, ni pédagogique ni anthropologique, la nouvelle création de Radouan Mriziga interroge la notion de “savoir” à travers l’énergie de neuf interprètes. Entre performance, danse et rap, Libya convoque histoire familiale et Histoire pour parler de mémoire et de transmission à travers le corps et l’art.



En Afrique du Nord, les artisanats, les inventions, les sciences, les cultures ou la philosophie des Amazighen se transmettent et se perpétuent traditionnellement par les contes, la langue, la danse, les chants… Cet héritage, le danseur et chorégraphe a souhaité l’honorer à la lumière de ses savoirs familial et occidental en s’investissant corps et âme dans une “épopée” humaine et artistique. Une manière, pour lui, de se réapproprier l’Histoire jusqu’à sa contemporanéité, de la partager en ouvrant tous les regards, ceux des Amazighen, des Méditerranéen.ne.s et au-delà. L’occasion, pour les spectateur.ice.s, de vivre une expérience spectaculaire et atteindre un état contemplatif propice à questionner leur propre histoire, et à expérimenter la poésie.



Conception et chorégraphie, scénographie et création lumière : Radouan Mriziga

Interprètes : Sondos Belhassen, Mahdi Chammem, Hichem Chebli, Maïté Minh Tâm Jeannolin, Senda Jebali, Feteh Khiari, Youness Khoukhou, Radouan Mriziga, Dorothée Munyaneza

Assistants à la chorégraphie : TBC

Dramaturgie : Esther Severi

Costumes : Anissa Aidia



Durée 1 h 20

Conseillé à partir de 14 ans



Rencontre avec l’équipe artistique mardi 5 juillet après la représentation.



Les représentations à Marseille reçoivent le soutien des autorités flamandes.

