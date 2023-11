Finale Concours d’éloquence de La Cali liburnia Libourne Catégories d’Évènement: Gironde

Libourne Finale Concours d’éloquence de La Cali liburnia Libourne, 14 décembre 2023, Libourne. Finale Concours d’éloquence de La Cali Jeudi 14 décembre, 19h00 liburnia Proposé par le service Jeunesse de La Cali et la Ville de Libourne, la finale de la 3ème édition du Concours d’éloquence se déroulera le jeudi 14 décembre à partir de 19h30 au théâtre le Liburnia. Ouverture des portes à 19h. Réservez votre place sur HelloAsso : 5 € par personne ! Les élèves des classes de 2nde et 1ère du Lycée Professionnel Henri BRULLE sont impliqués dans des échanges ERASMUS+ avec différents pays européens. Cette année, les fonds récoltés permettront à certains d’entre eux de réaliser une mobilité de deux semaines en Espagne et en Europe du Nord (Norvège), en complément des fonds dédiés par l’Europe. Pour rappel, ce concours s’adresse aux jeunes lycéens scolarisés en 2nde dans les lycées et MFR du territoire.

Suite à 2 Masterclass, un atelier d’écriture et une ½ finale, 10 candidats se produiront sur scène, au Liburnia, devant un jury prestigieux. Le conservatoire de Musique de Libourne animera les intermèdes et les trophées pour les 2 premiers lauréats sont réalisés par l’école municipale d’arts plastiques. Soutenus par de nombreux partenaires, les candidats recevront de nombreux lots offerts par le Liburnia, la SNCF, la FNAC et la Section Libourne de la Légion d’Honneur. liburnia 14 rue donnet libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/maison-des-lyceens-lycee-pro-henri-brulle/evenements/concours-d-eloquence-a-moi-la-parole-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Lieu liburnia
Adresse 14 rue donnet libourne
Ville Libourne

